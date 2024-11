Prótese de silicone da filha de Fábio Jr 'explode' e ela passa por cirurgia

Tainá Galvão, filha do Fábio Jr, preocupou fãs ao revelar que precisou passar por uma cirurgia mamária, na última quinta-feira (31), em São Paulo. Isso porque ela sofreu uma ruptura extracapsular, ou seja, a cápsula fibrosa do implante rompeu, o que trouxe riscos à saúde dela.

No desabafo compartilhado nas redes sociais, Tainá explicou: "Caí de esqui no começo do ano passado, quando viajei para Aspen. Do tombo, explodiu minha prótese de silicone, mas não sabia que tinha acontecido".

Além disso, a filha de Fábio Jr ainda acrescentou: "Estava com ela há uns 10 anos e agora troquei. Não sabia que isso tinha acontecido, porque o médico falou que não tinha quebrado nada e que eu poderia esquiar. Continuei esquiando por três dias".

Contudo, a dor persistiu e Galvão precisou buscar ajuda médica. "Quando cheguei no Brasil, fui ver o que tinha acontecido. Estava morrendo de dor. Eu tinha quebrado três costelas e fiz um raio-X da mama. O médico explicou que havia uma ruptura intracapsular e que não precisava me preocupar".

Por fim, ela revelou: "O médico Eduardo Kalil pediu para que eu fizesse uma ressonância. Fiz e era uma ruptura extracapsular. Não dava para ver fisicamente, esteticamente. Virou uma pizza". "Agora, fiz a cirurgia e troquei (a prótese de silicone). Estou bem. Não imaginava que fosse ficar tão bem". "Fiquei impressionada como saí bem da cirurgia e já fui liberada do hospital".