Lexa foi salva pela avó em tentativa de sequestro

Logo após anunciar a gravidez, Lexa foi vítima de um assalto quando saía da gravação do programa da Virgínia Fonseca, no SBT. O que muita gente não sabia, é que os criminosos, na verdade, tentaram sequestrar a artista mas teriam desistido ao ver que a avó dela estava no carro.

No entanto, segundo o chefe de segurança da cantora, Bruno Degase, o automóvel que Lexa estava junto a equipe foi abordado por uma moto. Logo em seguida, outros três bandidos surgiram no local. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias.

Além disso, Bruno explicou: "Quando os três homens que estavam no carro desembarcaram, um já veio com a mão na cintura gritando ‘Perdeu, perdeu’, e o outro foi para a porta de trás da van, quando ele abriu, viu a Dona Conceição [Avó da Lexa], não sei o que passou na cabeça dele".

Contudo, o segurança ainda disse: "Só sei que Deus trabalhou firme, isso foi um livramento de Deus, porque eles desistiram na hora. O motorista veio e pegou a contramão e a gente conseguiu sair, graças a Deus. Chegaram até a sacar a arma, mas quando viram elas [Lexa e a avó Conceição] pediram para ninguém descer da van e desistiram do sequestro".

Por fim, Bruno Degase revelou: "Situação honrosa, a dela colocar a vida dela pela da neta. Sem palavras”, disse. Após o susto, Bruno Degase ainda afirmou que Lexa está em repouso". "Ela está deitada e a minha mãe está com ela muito nervosa".