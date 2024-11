Virginia revela segredo para perder 20kg menos de dois meses pós-parto

Recentemente, Virginia Fonseca deu à luz ao seu terceiro filho, José Leonardo. Ela também é mãe de Maria Alice e Maria Flor, fruto do relacionamento com Zé Felipe. No entanto, o que deixou os fãs curiosos é a forma como a influenciadora consegue voltar ao peso de antes da gestação tão rápida.

Contudo, em entrevista ao jornalista Leo Dias, a influenciadora revelou: "Eu já emagreci 20kg. Eu fechei a boca. Quando eu fui pra maternidade eu cortei doce, não como nada de doce. Então quando eu tô com vontade, eu como uma bananinha com whey, pra dar aquela disfarçada".

Além disso, a esposa de Zé Felipe contou que o segredo é evitar carboidratos à noite. "Tô me alimentando bem melhor, de manhã eu como ovo, no almoço eu como um arroz integral e a noite eu evito o carbo", disse.

No entanto, a influenciadora reforçou que concilia jejum com a prática de atividade física. "Quando estou na correria do trabalho eu não consigo, mas quando eu tô em casa eu tento parar de comer 18h, 19h, aí só [volto a comer] no outro dia. Aí eu gosto de fazer o aeróbico em jejum e como depois, umas 8h, 9h".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Fora os 300 mil procedimentos estéticos". "Drenagem, enzima todo dia e babá... aí não rola esse papinho". "Só fechou a boca? Mente que nem sente". "Toda honra e glória aos procedimentos".