Guilherme Winter se revolta com comentário íntimo de Giselle Itié - (crédito: Reprodução Instagram )

"Casos de família!" O ator Guilherme Winter se revoltou com a ex-mulher, Giselle Itié, após a repercussão de uma declaração sobre a vida íntima do casal. Ele negou a história que ela contou em um podcast no período da gravidez do filho deles.

“Gostaria de me pronunciar sobre uma recente mentira que circulou sobre minha vida. Essa afirmação é apenas mais uma inverdade que não reflete a realidade. Nunca vim em rede social me queixar das mazelas que sofri/sofro ou das inúmeras mentiras ditas acolá; como por exemplo: ser mãe solo. Levo minha vida com discrição e respeito, principalmente em relação ao meu filho. Minha preocupação sempre foi e sempre será o seu bem-estar”, disse ele.

E completou: “Busco ser um pai exemplar, oferecendo bons exemplos e estando presente em sua vida. O que realmente importa é que meu filho crescerá e formará suas próprias conclusões, fundamentadas em suas experiências e vivências. Tenho orgulho do que venho construindo e do papel que desempenho em sua vida. Agradeço a todos que realmente me conhecem e sabem da verdade”.

Para quem não acompanhou, na última sexta-feira (1º), um vídeo da atriz Gisele Itié dizendo que durante a sua gestação, tentou um 'flashback' com o pai do seu filho, porém ele sentiu nojo de se relacionar com ela grávida.

Vale ressaltar que, a gestação foi fruto de um flashback com o ex e eles decidiram reatar o relacionamento, porém não deu certo. A famosa contou que o parceiro sentia nojo de seu corpo. "Eu falei, já que veio de um flashback vamos voltar, né? Vamos tentar fazer acontecer. E a gente tentou, mas ele sentiu muito nojo do meu corpo, ele falou isso, sentia nojo de algum cheiro que exalava", disse ela.