Lexa é alvo de críticas por comportamento com a enteada

O chá revelação da Lexa aconteceu, no último domingo (3), com a presença de famosos e familiares. No entanto, o que mais chamou a atenção do público foi a forma que a cantora tratou a enteada. Nas redes sociais, Lexa foi alvo de duras críticas após ter "ignorado" a presença da menina.

"O que era para ser uma cena linda, ficou uma cena desconfortável", escreveu um seguidor. "Momento do casal? E os pais que já tem filhos, então é errado os filhos participarem também?", indagou outro. "Ridículo a postura da Lexa, dando as costas para a menina", disparou mais um.

Entretanto, a famosa se pronunciou após as críticas: “As pessoas deveriam levar em consideração a emoção de uma mãe... minha primeira filha gente e eu tava inquieta, eu tava tão mais tão nervosa! Amo minha enteada, e ela por ser tão grudada comigo, exatamente pela relação maravilhosa que temos, despencou comigo tadinha rs", comentou ela.

E seguiu: "Depois eu fiquei preocupada pela maneira que eu caí no chão, mas na hora da emoção não reparamos nada! Foi só emoção, só isso Nossa soso tem uma família linda. Quem acompanha pelas redes sociais sabe da tamanha da amorosidade que eu e Cecilia temos uma pela outra.”

Vale ressaltar que, a cantora e Ricardo Vianna estão juntos desde outubro de 2023, quando foram flagrados aos beijos no trio elétrico de Ivete Sangalo. Além disso, eles ficaram noivos em fevereiro, quando o ator pediu a mão da artista numa viagem para Noruega.