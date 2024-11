Anitta é flagrada andando de mototáxi no Rio; veja

Anitta foi flagrada na garupa de um mototáxi no Rio de Janeiro. A cantora estava de passagem pela zona sul, entre os bairros de Flamengo e Botafogo quando foi avistada. A cena gerou burburinhos nas redes sociais.

Além disso, logo pela manhã desta segunda-feira (04), a poderosa aproveitou para compartilhar um registro do episódio no Instagram. Anitta publicou um vídeo onde aparece filmando a corrida pelo retrovisor da moto.

No entanto, não demorou muito para que internautas comentassem a cena. "Eu não estou aguentando a Aanitta andando de mototáxi". "Anitta andando pelo Rio de mototáxi e as pessoas tirando foto dela, sem nenhum segurança. Ela é completamente maluca".

Contudo, outros ainda escreveram: "Anitta pagando barato na corrida e vocês ainda querendo ostentar com carrão do ano". "Ela perdeu completamente a noção do perigo, né? Tô rindo muito". "Diva não nega que veio de honório".

Vale lembrar que no último final de semana, a artista marcou presença no chá revelação de Lexa. A cantora está a espera de seu primeiro filho, que é uma menina. Após a revelação, Anitta comemorou que acertou a aposta.