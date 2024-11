Atriz vai parar no hospital após tomar Ozempic

Lisandra Silva usou as redes sociais para compartilhar com os fãs as complicações de saúde que teve após o uso de Ozempic. A substância tem sido utilizada por pessoas que buscam o emagrecimento, apesar de não ser sua recomendação principal.



No entanto, a atriz revelou: "Minha experiência com Ozempic. Você sabe quem me recomendou: um médico, e eu te digo que apliquei uma vez para experimentar, já que falaram tanto sobre isso e acabei no hospital".



Contudo, em seguida, a artista ainda acrescentou: “Meu açúcar caiu tanto que eu tive ligar para o pai das crianças quando senti que estava desmaiando e meus filhos estavam dormindo ao meu lado”.



Além disso, Lisandra declarou: “Graças a Deus não aconteceu nada, mas senti que estava morrendo e cheguei na clínica em cadeira de rodas". Em seguida, a atriz brincou a dizer que criou sua própria fórmula de Ozempic.

A modelo disse: "Meu Ozempic: Dieta Ayurveda, meditação, exercício na natureza! Disciplina, determinação, resistência mental e metas claras! Saúde da mente, do corpo e do coração!”. Por fim, Lisandra alertou e aconselhou seus seguidores: "Por favor, ouça meu conselho! Não há nada como um estilo de vida saudável! Não invente".