Maya Massafera passa por nova cirurgia para correção de "umbigo triste"

Maya Massafera usou as redes sociais, nesta terça-feira (05), para revelar detalhes aos fãs sobre a última cirurgia estética que se submeteu. A influenciadora fez um procedimento de correção do "umbigo triste", na última segunda (04).

No entanto, no relato, Massafera declarou: "Obrigada, meu Deus. Já estou ótima e me recuperando. Uma vez, uma amiga trans me disse: 'Amiga, para nós sempre vai ter uma coisinha para fazer. Nós nos cobramos muito e também a sociedade nos cobra muito'".

Contudo, logo em seguida, Maya completou, concordando com o pensamento da amiga: "Verdade. Mas estou feliz da vida, deu tudo certo, minha mãezinha companheira estava lá firme e forte. Que venha o verão".

Vale ressaltar que "umbigo triste" trata-se de uma expressão utilizada para relatar a flacidez ou excesso de pele da região do umbigo. Maya Massafera relatou que tirou cerca de 6 cm de excesso de pele, que adquiriu com o emagrecimento durante o processo de transição.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Gente, tudo bem que é uma correção, mas ela precisa dar uma segurada na quantidade de cirurgia". "Meu Deus! 6 cm de pele é muita coisa, chocada". "Pior que quanto mais fazemos cirurgia mais queremos fazer".