Defesa de Gusttavo Lima se pronuncia após cantor ter prisão revogada pela Justiça

Gusttavo Lima teve seu habeas corpus mantido e sua prisão revogada, nesta terça (05). O cantor enfrentou problemas com a Justiça de Pernambuco em setembro deste ano, quando teve a prisão decretada na investigação envolvendo a suposta lavagem de dinheiro em casas de apostas online e jogos ilegais.

Ocorre que agora, o cantor permanece com o habeas corpus preventivo e não será preso até o fim das investigações e conclusão do caso. No entanto, logo após a atual vitória na Justiça, a defesa do sertanejo se pronunciou.

Os advogados de Gusttavo Lima declararam "Ao final deste processo, não restará nenhuma dúvida da idoneidade de Gusttavo Lima e de suas empresas em todas as negociações feitas para venda de imagem e de bens".

Vale ressaltar que a decisão foi tomada pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade. Isso porque os desembargadores concordaram com a liminar concedida anteriormente por Eduardo Guilliod Maranhão, que mantinha o habeas corpus.

O sertanejo teve a prisão decretada no dia 23 de setembro deste ano, pela Operação Integration, mesma que prendeu Deolane e Solange Bezerra. A investigação apura lavagem de dinheiro e jogos de apostas ilegais.