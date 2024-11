Tom Brady intriga fãs com publicação em meio à gravidez de Gisele Bündchen

O Tom Brady fez mais uma publicação enigmática desde que a gravidez da sua ex-mulher Gisele Bündchen foi anunciada ao público. Em seu perfil do Instagram, o ex-jogador de futebol americano, compartilhou uma mensagem, falando sobre um homem que “erra e tenta de novo e de novo”.

Nos Stories, o ex-atleta publicou um trecho do discurso de Theodore Roosevelt, 26º presidente dos Estados Unidos: "Não é o crítico que importa, nem aquele que mostra como o homem forte tropeça, ou onde o realizador das proezas poderia ter feito melhor", dizia um trecho do texto. Em seguida, ele destacou que "se ele fracassa, pelo menos fracassa ousando muito".

Durante os 13 anos de relacionamento, Tom Brady e Gisele Bündchen tiveram dois filhos, Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11 anos. Segundo a imprensa internacional, o casamento chegou ao fim após o atleta aposentado decidir jogar mais uma temporada da NFL (Liga de Futebol Americano).

Após a publicação, Brady foi bastante criticado pelos internautas. "Preferiu a carreira do que a família, agora vai assistir na plateia a felicidade dela", disparou um usuário. "Cadê as babás que ele andava pra ele continuar andando?", indagou outro. "Ele realmente achou que ia trair, sair de casa, desfilar com as outras e a Gisele iria ficar em casa chorando?". comentou mais um.

Vale lembrar que a gravidez foi confirmada no último dia 28 de outubro. "Gisele e Joaquim estão felizes com esse novo capítulo em suas vidas e ansiosos para criar um ambiente pacífico e amoroso para toda a família", declarou uma fonte à revista People.





