Sabrina Sato recebe apoio após confirmar perda do segundo filho

Aos 43 anos e na 11ª semana de gestação, Sabrina Sato perdeu o bebê. A apresentadora estava à espera de seu segundo filho, fruto da relação com Nicolas Prattes. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

No entanto, diante do momento difícil, diversos fãs prestaram apoio à apresentadora, através das redes sociais. "Espero que você fique bem, amiga. É uma dor enorme". "Sinto muito, Sabrina. Que você seja forte!". "Sinto muito, Sabrina. Nesse momento, não existe a famosa, mas é uma mãe que perde seu filho. Triste".

Contudo, outros ainda escreveram: "Perdeu o bebê. Meus sentimentos!" "Sinto muito pela perda de vocês e me solidarizo com a sua dor". "Sinto muito, Sabrina! Muita força para você! Sinta-se acolhida!" "Que Deus conforte o coração dela e da família". Vocês não fizeram nada de errado, Deus pode enviar outro anjinho se esse for o desejo de vocês, não desistam".

Além disso, o boletim médico de Sabrina Sato, revelou: "A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 05 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (06/11)".

Vale lembrar que Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão juntos desde o início desse ano e ficaram noivos em setembro. O casal anunciou a gravidez na manhã do último dia 16 de outubro e todos os fãs comemoraram a notícia.