Ex-namorada revela que foi traída por Felipe Neto

Voltou a repercutir na web um vídeo antigo da ex-namorada do youtuber, Felipe Neto, Maddu Magalhães falando sobre o término entre o ex-casal. Convidada pelo podcast "Vênus Podcast", a também youtuber confessou ter traído, e revelou que também foi traída.

Durante o bate-papo, Maddu questionou as razões para ser criticada por Felipe. “Houve traição, da minha parte e também houve da dele. O que mais me magoa nessa história toda é a maneira como ele me critica por uma coisa que ele também fez. É só porque eu sou mulher?”

Em seguida, Maddu Magalhães revelou que o traiu com uma mulher, pois não seria capaz de trair o ex-namorado com um homem. “Acho isso muito pesado. Sim, eu errei, eu fiz, eu traí. Inclusive traí com uma mulher, porque não tinha coragem de trair com um homem”, contou.

Entretanto, apesar de ter admitido a traição, Magalhães afirmou que o ex-namorado acredita que ela não está sendo honesta em sua versão da história. “Ele acha que traí ele mais vezes do que de fato traí, ele tem uma história na cabeça dele que não aconteceu."

"Ele tem uma história na cabeça dele, mas não é por mal, falaram coisas para ele. Desde que terminamos, nunca mais falei sobre esse assunto, por medo, né? O Felipe é um pouco briguento. Fui bem ameaçada, com mensagens duras. Não foi legal nosso término, terminamos super mal”, finalizou.