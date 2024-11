Sasha Meneghel e marido perdem processo contra companhia aérea

Sasha Meneghel e seu marido João Lucas, perderam uma ação na Justiça que moviam contra a Latam. Eles deram entrada no processo contra a companhia aérea em setembro do ano passado após terem uma alteração no valor das passagens compradas.

Ocorre que o casal comprou duas passagens de classe executiva para Frankfurt, na Alemanha, pelo valor de R$ 3.922. Contudo, a Latam retornou o contato com os artistas para informar que houve um erro no sistema de vendas e o verdadeiro valor das passagens era em torno de R$ 12 mil

No entanto, Sasha e o marido não concordaram com o retorno da companhia e acionaram a Justiça, pedindo uma indenização de R$ 10.000 para cada um. Segundo eles, a viagem foi programada com antecedência para que os dois comemorassem o aniversário de namoro.

Contudo, a Latam recorreu da decisão e, durante a defesa, alegou que os dois clientes eram pessoas públicas, bem instruídas, de alto poder aquisitivo e que tinham costume de realizar diversas viagens de luxo ao longo do ano. A empresa ainda citou que Sasha é filha de uma "grande personalidade nacional, Xuxa Meneghel".

Por fim, a companhia ainda revelou que notificou o casal dias após a compra e meses antes da viagem. Além disso, realocaram os dois em um voo direto, já que o anterior tinha duas conexões. Contudo, no último dia 4 de outubro, a juíza responsável pelo caso, deu causa ganha a Latam. Além disso, sobre o pedido de danos morais feito pelos artistas, a magistrada declarou: "Meros transtornos da vida cotidiana não ensejam a indenização pretendida. Ademais, não verifico lesão à honra ou à imagem neste caso que permitisse o deferimento do pedido, por isso entendo por bem negá-lo".