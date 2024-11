Sônia Bridi denuncia o ex-genro, Rafael Cardoso, por violência doméstica

Sônia Bridi está movendo uma ação na Justiça contra seu ex-genro, Rafael Cardoso. A jornalista acredita que o ator apresenta risco à sua família e, portanto, solicitou uma medida protetiva contra o artista, por violência psicológica, moral e patrimonial.

No entanto, a mãe de Mariana Bridi teria tomado essa decisão após Rafael invadir sua casa um pouco alterado e destruir seu carro, além de ameaçar ela e um funcionário. Segundo Sônia Bridi, o ator faz uso de substâncias ilícitas e também tem problemas com o álcool. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Perline.

Contudo, a situação em questão teria acontecido no dia 18 de agosto de 2024. Logo após Sônia entrar com a ação na Justiça, a juíza responsável pelo caso, Cintia Souto Machado de Andrade, do VII Juizado da Violência Doméstica do Rio de Janeiro, concedeu a medida protetiva contra o ator, com base na Lei Maria da Penha.

Por esta razão, Rafael Cardoso deve manter uma distância mínima de 100 metros da ex-sogra, além de estar proibido de fazer contato com ela, seja por meio físico ou até mesmo virtual. Caso descumpra as restrições, poderá ser preso.

Vale lembrar que Mariana Bridi também tem uma medida protetiva contra Rafael Cardoso, com intuito de resguardar também a vida dos filhos do casal, Aurora, de 10 anos, e Valentin, de 6, que vivem com ela. Recentemente, ela declarou: "Essas medidas nunca tiveram o objetivo de afastar pai e filhos, mas de protegê-los. Há mais de um ano, dois processos judiciais distintos estão em andamento, ambos sob segredo de justiça: um na vara de família e outro no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher".