Leonardo viraliza ao beber drink de forma inusitada

Leonardo e Zé Felipe compartilharam nas redes sociais os registros de um passeio em família que fizeram, nesta quarta-feira (6), em um iate, na região de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o sertanejo viralizou bebendo um drink de forma peculiar.

Nas imagens, o cantor Leonardo aparece colocando um copo inteiro de drink dentro da boca enquanto segura na outra mão uma garrafa de bebida alcóolica. Além disso, em outro registro, o artista aparece ao lado do filho com cigarros na boca.

Contudo, a cena repercutiu na web e alguns internautas comentaram: "Eu queria participar das festas dessa família! Alguém mais queria também?" "Isso aí tem mais álcool no sangue que caminhão de combustível". "Gente, como ele colocou isso tudo na boca. Chocada".

Além disso, no registro compartilhado nas redes sociais por Zé Felipe, ele escreve na legenda: "Meu casca de bala". Virginia também deixou um comentário na publicação. "Gente do céu", escreveu a influenciadora.

Vale ressaltar que o iate luxuoso utilizado no passeio da família conta com uma cozinha espaçosa e climatizada, três áreas gourmet com mesas, churrasqueira e ainda duas suítes - sendo duas com quatro camas de solteiro e duas com camas de casal.