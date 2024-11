Jogador do Flamengo é exposto traindo namorada - (crédito: Reprodução Instagram )

O atacante Gonzalo Plata está sendo acusado de ter traído a namorada, Fernanda Cardoso. De acordo com o colunista Léo Dias, o pivô do suposto ato extraconjugal teria sido uma modelo. O atleta teria sido flagrado aos beijos com a loira, em Porto Alegre.

Entretanto, a suposta amante se pronunciou e negou as afirmações. Nas redes sociais, a modelo afirmou que nunca esteve presente na capital do Rio Grande do Sul. "Nunca fui na cidade de Porto Alegre na minha vida e jamais fui amante, de quem quer que seja", iniciou ela.

E seguiu: "Eu já restabeleci toda a verdade dos fatos nos meus stories, postei até print provando os fatos e vou tomar todas as medidas judiciais cabíveis e pertinentes pelas calúnias lançadas contra minha pessoa. Infelizmente, estão tentando macular a minha imagem com histórias mentirosas."

Por fim, a beldade frisou que não esteve em Porto Alegre e que não houve nenhum tipo de flagra. "Repito: nunca estive na cidade de Porto Alegre e muito menos fui flagrada aos beijos. Agradeço o carinho e o apoio dos meus familiares, amigos e seguidores", finalizou ela.