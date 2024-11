Virginia recebe ultimato do SBT e corre contra o tempo

apresentadora estaria correndo contra o tempo com as gravações para poder curtir as férias de fim de ano - (crédito: Reprodução SBT)

O programa da Virginia Fonseca foi mais que aprovado pelo público. Segundo rumores, a loira estaria correndo contra o tempo com as gravações para poder curtir as férias de fim de ano, e a emissora não precisar reprisar nenhum "Sabadou com Virginia".

Após um pouco mais de um mês afastada por conta do nascimento de seu terceiro filho, o pequeno José Leonardo, a apresentadora estaria em busca das férias de fim de ano. Na ocasião, o canal do eterno Silvio Santos, teria liberado o descanso com a condição de que fossem ao ar novos episódios.

Vale lembrar que, Virginia Fonseca compartilhou com os seus milhões de seguidores como foi o retorno à TV após o período de licença maternidade. "Prontinha para voltar a gravar Sabadou com Virginia e recebi flores do meu gato Zé Felipe! Te amo amor, obrigada por todo apoio sempre", declarou ela.

No entanto, o que mais chamou a atenção dos internautas foi a vaga que a loira ocupa no estacionamento. No registro, Virginia mostrou uma estrela da cor vermelha com o seu o nome escrito no espaço reservado para o veículo.

Contudo, a web comentou sobre o sucesso do programa. "O programa é bom demais", elogiou um usuário. "Está cada dia melhor, se quer se divertir", comentou outro. "Ela podia chamar a Karen para participar do 'Sabadou'", opinou mais um.