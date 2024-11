Val Marchiori detona Xuxa Meneghel e exalta Mara Maravilha

A Val Marchiori detonou a Xuxa Meneghel, na última quarta-feira (6). Durante a sua participação no podcast "Hello Val", a socialite comparou a Rainha dos Baixinhos com a cantora Mara Maravilha e disse que a loira estaria 'acabadinha'.

Enquanto batia um papo com Mara, Val ressaltou que entre ela, Xuxa e Angélica a mais bonita nos dias atuais seria a cantora gospel. "Vou ser sincera, da sua época, você, Xuxa, Angélica, a mais bonita hoje é você. A Xuxa está aí, mas está acabadinha. Mas tudo bem, adoro ela", disparou Val Marchiori.

No entanto, Mara agradeceu pelo elogio e frisou que preferia não tecer comentários sobre Xuxa Meneghel. Porém, Angélica não teve a mesma sorte. "Ela tinha que dar um up no personal stylist dela", provocou a ex-apresentadora do SBT.

"Mas sempre foi ruim, nunca foi bom", concordou a socialite. "Eu passei por uma análise, paleta e novo visual. Vamos combinar, Angélica é milionária. Ela pode adotar uns conceitos de mulher madura e bem resolvida", completou Mara.

Contudo, mesmo evitando falar da Xuxa, Mara mandou um recado durante a conversa: "Eu convido Xuxa e Angélica a aplaudirem de pé a Eliana. O tempo ensina cada um a lição que precisa aprender. E viva a família brasileira, dona Maria...", provocou a baiana.