Neymar visita a filha caçula, Helena, e web reage

Neymar Jr arrancou suspiros de fãs, nesta sexta-feira (08), ao compartilhar uma foto no Instagram, onde aparece segurando sua filha mais nova, Helena. A menina é fruto do affair que o jogador viveu com a modelo Amanda Kimberly.

Além disso, o atleta escreveu: "03 do papai", seguido de um emoji de coração. Helena completou 4 meses de vida no início deste mês. A bebê nasceu no dia 3 de julho deste ano, em São Paulo. Neymar também é pai de Mavie, de 1 ano e Davi Lucca, de 13.

No entanto, a visita do jogador a filha mais nova, se deu a estadia momentânea dele no Brasil, já que o atleta irá passar uns dias no país para participar da festa de 1 ano de Mavie. A menina é fruto do relacionamento do atleta com Bruna Biancardi.

Inclusive, vale ressaltar que os dois reataram o romance novamente e Bruna está morando na Arábia Saudita, junto com Neymar e Mavie. O relacionamento dos dois foi marcado por idas e vindas, por conta de diversos escândalos de traição por parte do jogador.

Inclusive, vale ressaltar que Neymar Jr se relacionou com Amanda Kimberly enquanto Bruna Biancardi estava grávida. Contudo, a modelo tem um bom relacionamento com a família do jogador, diferente do que parece acontecer com Biancardi.