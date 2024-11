Pedro Novaes cai nas graças do público com estreia em novela da Globo

Aos 28 anos, Pedro Novaes ganhou notoriedade entre o público e agora é reconhecido como um dos galãs do momento. O jovem é filho de Marcello Novaes e Letícia Spiller e está no ar com a novela "Garota do Momento", da TV Globo.

No entanto, Marcello Novaes deixou o público surpreso ao mostrar a semelhança entre ele e seu herdeiro, comparando imagens dele, em 1989, e de Pedro, neste ano. Vale lembrar que Letícia e Marcello se relacionaram em 1995, após se aproximarem nas gravações da novela "Quatro por Quatro".

Contudo, o casal deu à luz a Pedro Novaes em 1996, mas decidiu dar fim à relação em 2000. Apesar disso, os atores mantêm um bom relacionamento e são amigos atualmente. Eles inclusive, já contracenaram juntos após o término.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a semelhança de Pedro Novaes com seu pai. "Ele parece muito aqueles atores de Hollywood dos anos 80. É lindo demais". "Eu olho, vejo o Marcelo. Olho novamente, vejo a Letícia".

Além disso, outros escreveram: "A cara do papai dele". "Realmente, ele parece com os dois ao mesmo tempo". "Remake de 4x4 (novela protagonizada por Marcello). Ele vai arrasar como Raí (personagem do pai)". "Eles são idênticos".