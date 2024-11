Felipe Prior é condenado por novo crime de estupro

Felipe Prior está envolvido em mais um escândalo. Isso porque o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o pedido do Ministério Público para condenar o ex-BBB, por um novo crime de estupro. Dessa vez, o influenciador teria abusado de uma mulher, em fevereiro de 2015.

O caso teria acontecido na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo. Felipe Prior e a vítima estavam curtindo uma viagem de carnaval, mas o ex-BBB teria forçado uma relação sexual com a mulher em uma barraca. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias.

Além disso, o documento do Ministério Público afirma: "No dia dos fatos, o acusado passou a beijar e a passar as mãos pelo corpo da vítima quando estavam na piscina, na presença de outras pessoas, o que deixou a ofendida constrangida, de modo que saíram dali e foram para uma barraca".

Em seguida, o influenciador teria se encontrado a vítima de biquíni dentro da barraca e praticado o ato de violência. A mulher chegou a dizer que não queria, mas seu pedido foi ignorado. Diante disso, o juiz responsável pelo caso, Vinicius Castrequini Bufulin, aceitou o pedido do Ministério Público e condenou o ex-BBB a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto.

No entanto, na decisão, o magistrado revelou: "Em vista do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o réu Felipe Antoniazzi Prior à pena do artigo 213, caput, do Código Penal, que fixo em 6 anos de reclusão a ser cumpridos inicialmente em regime semiaberto". "A pena é superior a quatro anos, de modo que somente o regime semiaberto ou fechado são cabíveis. Considerando que as circunstâncias não são prejudiciais, o regime semiaberto é o mais adequado".