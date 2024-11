Andressa Urach diz que vai abrir igreja só para "pecadores"

Andressa Urach causou burburinhos na web mais uma vez após viralizar um trecho da entrevista concedida pela modelo à apresentadora Luciana Gimenez. Isso porque a criadora de conteúdo adulto afirmou ser chamada por Deus para construir uma igreja "só para pecadores".

No entanto, durante o bate-papo, Urach explicou: "Eu entendi que Deus me trouxe nesse mundo como se fosse uma última igreja, para salvar exatamente quem a religiosidade condena, que são as pessoas que para o mundo, são desprezíveis".

Contudo, em seguida, a modelo ainda acrescentou: "E Deus me escolheu sendo assim, desprezível, porque escolheu as coisas loucas desse mundo. Então, eu me considero louca. Sim, amo Jesus. Sou completamente apaixonada por Ele. E para quem fala que eu tenho uma pomba gira, respeito às religiões, mas eu não tenho".

Além disso, Andressa Urach ainda disse: "Eu tenho o Espírito de Deus em mim, o Espírito Santo, mesmo os religiosos falando coisas horríveis ao meu respeito. Essa linguinha (bifurcada) aqui, não faz mal para ninguém. Enquanto as religiosas ficam falando mal da vida dos outros, ficam julgando as pessoas, essas línguas venenosas, que no dia do julgamento, essa linguinha, minha irmãzinha, vai te fazer prestar contas para Deus".

Por fim, a influenciadora declarou: "E justamente porque eu tenho esse propósito, eu quero futuramente abrir a minha igreja, ser pastora daqui a alguns anos, sem roubar dinheiro de ninguém, que isso fique bem claro, tá? Porque o que eu recebi de graça, eu vou dar de graça, porque eu adoro dar, então sou dessas".