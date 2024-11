Leo Picon critica fim da escala 6x1 e é detonado na web

Leo Picon foi duramente criticado nas redes sociais após dar sua opinião sobre a Proposta de Emenda à Constituição que visa dar fim da escala de trabalho 6×1. O irmão de Jade se manifestou através do X, chegou a apagar sua reflexão sobre o assunto, mas voltou atrás logo depois.

Vale ressaltar que a PEC propõe o fim da escala de trabalho onde os funcionários precisam trabalhar 6 dias seguidos para ter direito a apenas um dia de descanso semanal. A proposta de Erika Hilton ainda está na fase de coleta de assinaturas no Congresso Nacional.

No entanto, Leo Picon declarou: "Essa PEC com o fim da escala 6×1 me parece uma cortina de fumaça pra algo, pq não é possível. Essas ideias populistas abordadas de forma rasa no fim se tornam piores para a população (…) O mercado de trabalho ajustaria isso com redução de salários, informalização do mercado de trabalho ou redução de atendimento aos clientes. "E também diminuiria investimentos privados no país que já apresenta uma taxa de juros que faz isso por si só".

Contudo, o irmão de Jade apagou a publicação após receber uma enxurrada de críticas. Porém, um tempo depois, reformulou o texto. "Ficar menos de 2h no trânsito todos os dias, creches e escolas em período integral, não sufocar salários em impostos que não retornam, diminuir a taxa de juros, educação pública que contribua para o crescimento profissional", começou.

Por fim, Leo declarou: "Meu pensamento é esse e se você discorda você tem todo o direito de ser burro. A burrice é plantada para que eles colham os frutos". "Em vez de me xingar, pergunte aos deputados que votaram a favor dessa PEC por que eles tb não se movimentam para que os partidos abram mão do fundão eleitoral para aliviar ou beneficiar o trabalhador. Tem muito político que ganha muito mais dinheiro que pequeno empresário e gosta de pintar eles como vilões sendo que o pequeno empresário é um grande herói na nossa economia".