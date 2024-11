Gizelly Bicalho se descontrola e surta com Sacha em A Fazenda

O clima esquentou mais um vez entre os peões em A Fazenda 16. Na noite do último domingo (10), os peões participaram de uma atividade. Os confinados do reality show rural precisaram dizer com quem cortariam laços e por qual motivo.

Entretanto, Sacha, por ser o fazendeiro da semana, começou a atividade, e cortou relações com Gizelly. “A pessoa mais mentirosa que tem nessa casa”, disse o ator. “Espero que você saia o quanto antes”, acrescentou ele. “Meu Deus, eu não aguento mais isso”, extravasou a advogada.

Enquanto chorava e gesticulava intensamente, Gizelly rebateu o colega de confinamento. “Eu não aguento esse homem”, concluiu ela. “Bate o sino e pede pra sair”, rebateu Sacha. Na ocasião, os aliados da peoa tentaram acalmá-la, que chorava intensamente.

Nas redes sociais os internautas opinaram sobre a cena. "Corta, ótima gravação!

Próxima cena", brincou um usuário. "Como atriz ela é uma ótima ex-bbb", opinou outro. "Essa se passa demais viu. Não aprendeu nada com o reality anterior", escreveu mais um.

Vale lembrar que, Gizelly Bicalho participou do BBB 20. A trajetória da advogada foi marcada por momentos inusitados, como o beijo em Felipe Prior, a participação no Quarto Branco e a amizade com Marcela McGowan.