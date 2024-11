Astro dos doramas é encontrado morto em apartamento

O astro Song Jae-Rim, de 39 anos, foi encontrado morto em seu apartamento em Seul, na Coreia do Sul, na última segunda-feira (11). Segundo a polícia local, não há indícios de crime. A causa da morte ainda é desconhecida.

Para quem não conheceu, o ator Song Jae-Rim iniciou sua carreira como modelo, mas, em 2009, ele decidiu seguir na atuação, estreando em "Actresses". No entanto, Jae-Rim ganhou destaque em doramas como “Fadas da Limpeza”, “I Wanna Hear Your Song” e “Moon Embracing the Sun”.

Além disso, outro momento marcante de sua carreira foi em 2014, quando participou do programa de variedades “We Got Married”, no qual formou um casal fictício com a atriz Kim So-eun. Esse projeto o trouxe para mais perto do público, elevando sua popularidade e criando uma legião de fãs dedicados.

Na ocasião, Song Jae-Rim continuou atuando em dramas e filmes, consolidando-se como uma figura respeitada no entretenimento. Nas redes sociais, fãs se despediram do astro e deixaram mensagens de conforto aos familiares.

"Que Deus conforte aos familiares. Ele sempre será uma grande referência para mim de doramas", comentou usuário. "Meus sentimentos. Vai com Deus meu ator favorito", escreveu outro fã. "Meus coreanos serão de saudade", comentou mais um.