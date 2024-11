Atriz de Gossip Girl está desaparecida há duas semanas; Marido é suspeito

Após a notícia do de Chanel Maya Banks chocar a web, nesta quarta-feira (13). a atriz finalmente foi encontrada. Ela estava desaparecida há cerca de duas semanas e os familiares apontavam o marido da artista como suspeito pelo desaparecimento.

Ocorre que o caso tomou uma grande proporção após a família de Chanel criar uma vaquinha para custear os gastos relativos às buscas pela atriz, como hospedagens, passagens e alimentação. Segundo eles, a jovem estava sem fazer contato com parentes desde o dia 30 de outubro.

No entanto, segundo o site de notícias TMZ, a polícia encontrou Chanel "sã e salva", sem indícios de que tenha sido vítima de um crime, visto que a atriz estava sem ferimentos. Contudo, as autoridades ainda não revelaram mais detalhes sobre o resgate e a motivação do sumiço.

Vale ressaltar que policiais tinham ido até o apartamento onde a artista vive com o marido na Playa Vista, nos dias 7 e 8 de novembro, mas não até então não tinham a encontrado. No local, eles avistaram apenas o cachorro de Chanel e também seu veículo.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Pelo menos foi encontrada com vida". "Que história estranha. Isso está muito mal contado". "Espero que ela não esteja passando por problemas com drogas assim como outros famosos que morreram nas últimas semanas".