Luisa Mell surpreende ao revelar quanto o ex bilionário paga de pensão ao filho

Luisa Mell decidiu abrir o jogo após circularem burburinhos na web de que ela perdeu o processo que movia na Justiça, contra seu ex-marido, Gilberto Zaborowsky. Na ação, ela pedia o aumento do valor da pensão alimentícia que o bilionário paga ao filho, Enzo Zatz, de 9 anos.

No entanto, no relato feito através das redes sociais, Luisa contou que recebe R$ 15 mil de pensão por mês e além disso, ela e o ex-companheiro dividem todas as contas do filho igualmente. "Meu ex-marido bilionário divide as contas do nosso filho comigo".

Contudo, ela ainda acrescentou: "Ele queria tirar o motorista quando o menino fizesse 10 anos. O juiz decidiu que ele continuasse. Assim como a funcionária que me ajuda. Juiz decidiu que ele tem que continuar pagando".

Além disso, a ativista pontuou que a grande parte do trabalho que faz pela causa animal é voluntário e citou uma parte do patrimônio do bilionário. "Vocês têm ideia que meu ex-marido tem quatro apartamentos em Nova York, um em Miami, uma casa de praia de mais de R$ 20 milhões, dois helicópteros, 50 imóveis em São Paulo e uma construtora bilionária. E divide cada centavo?".