SBT está de olho em Roberto Carlos para especiais de fim de ano

A emissora do eterno Silvio Santos, o SBT, estaria de olho no Rei Roberto Carlos para o especial de fim de ano de 2025, já que o contrato do cantor com a Globo termina em março. Entretanto, a equipe do artista se pronunciou a respeito dos rumores que estão circulando na web.

No entanto, a direção ressaltou que não só o SBT está de olho, mas também outros veículos de comunicação. “Não só do SBT, como de outros canais também e até de streaming”, disparou a equipe do Rei, em resposta à colunista Fábia Oliveira.

Vale ressaltar que, Roberto Carlos já tem show confirmado no fim de ano da Globo, em dezembro. Além disso, mesmo o artista manifestando o seu interesse em continuar com as apresentações na casa dos Marinho, o contrato será encerrado em março de 2025.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a possível ida do Rei Roberto Carlos para o SBT. "Considerando que ele deve viver mais uns 30 anos, é negócio", escreveu um usuário. "Melhor ir para o SBT pelo menos vai ter mais audiência", comentou outro. "Não descongelem ele", brincou mais um.

Vale ressaltar que, além de Roberto Carlos, o cantor sertanejo Gusttavo Lima também estaria sendo cogitado para se apresentar na emissora. Contudo, o espetáculo seria para o final deste ano. Até o momento a assessoria do artista não se pronunciou.