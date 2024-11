William Bonner também era alvo de homem que tentou explodir STF

O homem suspeito de ter feito as explosões na Praça do Três Poderes, na última quarta-feira (13), teria realizado uma série de publicações nas redes sociais momentos antes do ocorrido. Além disso, Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França, fazia críticas a políticos e jornalistas, dentre eles William Bonner.

Entretanto, o suspeito deixou pistas em seus perfis do Instagram e Facebook. Dentre as mensagens publicadas, Tiü França alertou os agentes da polícia. “Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas”, escreveu ele.

Vale ressaltar que, Tiü França foi candidato a vereador pelo PL no município de Rio do Sul, em Santa Catarina, em 2020, mas não conseguiu ser eleito. Além disso, Francisco previu a sua morte e deixou um recado desejando que as crianças cresçam em liberdade.

“Entrego minha vida para que as crianças cresçam com liberdade. Que o coração de pedra dos homens maus e injustos derreta igual açúcar”, publicou Francisco.