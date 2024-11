Gisele Bündchen compartilha primeiras fotos mostrando gravidez

A Gisele Bündchen compartilhou a sua primeira foto mostrando a barriguinha de grávida. A brasileira participou de um evento beneficente da organização Lotus House nos Estados Unidos. A modelo optou por um vestido longo, mas justo, que realçou ainda mais as curvas da gravidez.

Na ocasião, Bündchen comentou sobre a importância do projeto social liderado pela Lotus House, que oferece abrigo e suporte para mulheres e crianças. Em um post nas redes sociais, a modelo expressou gratidão pela oportunidade.

“Foi uma honra participar do Gala da Lotus House, celebrando seu 20º aniversário como o maior abrigo para mulheres e crianças nos Estados Unidos. Me sinto verdadeiramente abençoada por apoiar a visionária Constance Collins e sua equipe incrível”, escreveu.

Vale lembrar que, a top model estaria no segundo trimestre da nova gravidez, entre o quinto e o sexto mês, segundo fontes do site americano TMZ. Ela é mãe de Benjamin Rein, de 14 anos, e de Vivian Lake, de 11 anos. Os dois são frutos do seu casamento com Tom Brady.

Para quem não acompanhou, Gisele e Joaquim Valente se conheceram em 2020, quando a modelo se mudou para a Flórida com a família e começou a lutar artes marciais. Além da modelo, os herdeiros também praticam o esporte com o padrasto.