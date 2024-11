Ex-BBB Juninho assume que já ficou com outro homem

O ex-BBB Juninho foi questionado sobre a sua orientação sexual, e chocou os internautas após revelar se já ficou ou não com outros homens. Durante o "Programa da Tarde", na última quarta-feira (13), o motoboy afirmou que 'sim', já se relacionou com outros homens.

"Já tive experiências sim’’, respondeu o motoboy que, atualmente vende conteúdo adulto no Privacy e já faturou cerca de R$ 100 mil em apenas dois meses. Na última terça-feira (12), Juninho participou do festival Afropunk, no Parque de Exposições Salvador.

Na ocasião, o ex-BBB revelou que não teria beijado o "tanto quanto gostaria". "Mas estamos aí ainda. A fama do BBB ajuda em todos os lugares. Apesar que duas pessoas chegaram aqui em mim na Bahia e nem sabiam quem eu era", disse ele.

E seguiu com as declarações: "Fiquei feliz com isso. O anonimato também me agrada porque rola mais sinceridade e a gente fica mais tranquilo com o que está rolando", afirmou em entrevista à Quem. Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a revelação inesperada do ex-BBB.

"Na globo é obrigado ser homossexual?", indagou um usuário. "Já tinha percebido. No BBB ele olhava muito estranho para as meninas", escreveu outro. "Como assim? Ele ainda foi acusado de assediar as meninas lá na casa!", disparou mais um.