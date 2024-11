Fã tira calcinha e joga em Pedro Sampaio em momento ousado

A temperatura subiu durante o show do músico Pedro Sampaio. Enquanto se apresentava, uma fã, que foi convidada pelo artista para subir no palco, tirou a calcinha ao som de "Escada do Prédio", e presenteou o famoso com a peça íntima.

No entanto, nas redes sociais, a suposta moça, que aprece no vídeo, informou que tudo não se passava de uma jogada de marketing. Ela ainda disse a encenação foi pedido da produção do próprio Pedro Sampaio. Entretanto, parece que a suposta trama funcionou, a repercussão na web foi grande.

"Sou eu no vídeo! Sou dançarina, e não, não foi a oportunidade de tirar s calcinha, subi no palco pq ele chamou pra dançar uma música e nesse meio tempo jogaram essa calcinha e a produção dele pediu pra contracenar com essa música e assim eu fiz", contou a jovem.

Vale ressaltar que, a reação do DJ foi de surpresa e descontração. Na ocasião, ele pegou a peça íntima e riu ao notar uma mensagem escrita nela. "Esquece", comentou Pedro. Em seguida, devolveu-a arremessando para a plateia.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a cena. "Vocês estão julgando a menina, mas sabem que o Sidney Magal tem uma coleção de calcinha que a avó de vocês jogava pra ele", comentou um usuário. "O coitado quase vomitou", disse mais um. "Ele conferiu, se é igual que ele está usando", brincou outro.