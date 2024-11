Léo Pereira, jogador do Flamengo, é exposto em briga na Justiça com ex-mulher

O Léo Pereira está sendo acusado pela ex-mulher, a influenciadora Tainá Castro de descumprir acordos estabelecidos na Justiça com relação ao ex-casal. No documento judicial, foi determinado que um imóvel localizado no Recreio dos Bandeirantes fosse exclusivamente de Tainá.

Entretanto, a influenciadora afirmou que isso não ocorreu, já que até então a transferência do imóvel não foi concluída. Segundo o jornalista Léo Dias, o prazo venceu em setembro deste ano e, por isso, ela entrou com uma nova ação na 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional da Barra da Tijuca.

Além disso, Tainá informou que no acordo feito entre eles, consta a obrigatoriedade do pagamento de R$ 23 mil referentes a pensão para ela e também para os filhos. No entanto, na documentação a influenciadora revela que os depósitos não estão sendo feitos.

Vale lembrar que, atualmente o jogador namora Karoline Lima, ex-mulher de Éder Militão. O jogador começou o relacionamento em dezembro de 2023, fazendo a alegria de fãs e torcedores do Flamengo, que até creditaram ao romance a boa fase dele em campo, na época.

Por sua vez, Tainá Castro se casou com o ex de Karoline Lima, Éder Militão. O casal oficializou o relacionamento por meio de união estável, mas só deixou novidade vir à tona na semana passada, quando o jogador do Real Madrid e influenciadora posaram usando alianças de compromisso.