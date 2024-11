Paula Fernandes rebate fama de antipatia: 'Saco cheio'

A Paula Fernandes resolveu desabafar nas redes sociais, na última quinta-feira (14). A cantora falou pela primeira vez sobre a fama de antipática que internautas lhe atribuem há muitos anos. A sertaneja afirmou que não entende o motivo de ser rotulada com tal adjetivo maldoso.

Durante o discurso, a famosa pediu para que cessassem com os boatos e as especulações. "Estou de saco cheio. Ninguém tem prova de que eu sou antipática. Ninguém tem um vídeo mostrando. Tem que acabar esse disse me disse, gente. Já chega. São anos e anos que esse negócio vai se arrastando."

"Eu não consigo entender de onde saiu isso. Parece boicote", desabafou ela, em uma sequência de Stories nas redes sociais. Na sequência, Paula Fernandes afirmou ser uma mulher reservada, calada e tímida, e que talvez o público confunda com a antipatia.

"Me solto com quem eu convido há mais tempo, isso é natural. Tenho feito um exercício muito grande, porque eu sou uma pessoa introvertida, é muito difícil lidar com muita gente", justificou. A cantora ainda revelou que a má fama tem a prejudicado.

"Gente, já deu. Acho que agora vocês podem me deixar em paz. Deixem a minha vida em paz, porque isso tem me atrapalhado tanto, vocês não têm noção. Porque as pessoas acreditam que eu sou antipática, e eu não sou".