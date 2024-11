Eliezer atualiza fãs sobre estado de saúde de Viih Tube

"Que susto!" O Eliezer tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde da Viih Tube. O ex-BBB utilizou as redes sociais para atualizar os fãs a respeito da esposa, que precisou ser hospitalizada após o parto do segundo filho do casal, Ravi.

"Passando aqui para tranquilizar vocês. Primeiro, para dizer que ela realmente precisou de uma transfusão de sangue essa madrugada, e era mais seguro fazer isso na UTI. Ela continua na UTI, mas está estável. Ela está bem."

"Eu estou aqui com o Ravi, o Ravi está lá com a mãe dela, mas está tendo contato. Ah, ele está até chorando... Então, é isso. Já, já ela aparece. Quando ela melhorar e se recuperar, ela vai aparecer para conversar com vocês, mas estamos bem. Ela está bem, está estável. E é isso, tá bom? Então, é isso, gente”, disse Eliezer.

Entretanto, segundo a assessoria da influenciadora, ela não tem previsão de alta. A famosa está internada na maternidade Pro Matre, em São Paulo, e segue na UTI. Na última quinta-feira (14), a beldade chegou a precisar de uma transfusão de sangue devido a complicações no quadro.

"O quadro da Viih Tube segue clinicamente estável. Ainda na UTI, sendo monitorada pela equipe médica. Não há previsão de alta. Estas são as únicas informações que a assessoria tem, até o momento. Caso novidades, será atualizado. Contamos com a compreensão de todos", diz a nota.