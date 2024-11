Luana Piovani quebra protocolo e apresenta 'namorada' publicamente

A Luana Piovani deixou o publico de boca aberta após apresentar a "namorada", no último final de semana. Durante um vídeo, a apresentadora brincou com a amiga de longas datas e afirmou que estaria namorando com a "protagonista do seu stand-up".

“Minha mulher gente, a protagonista do meu stand-up. Você está sendo apresentada, todo mundo quer saber quem é a namorada”, brincou Luana Piovani. Em seguida, as amigas quase se beijam na boca ao se cumprimentarem. “Ai que loucura”.

Na sequência, a amiga pediu para Luana explicar a situação. “É muito tempo de estrada, muito tempo de história… Explica porque é namorada”, pede a amiga. “Na peça eu conto tudo… Namorada porque girlfriend em inglês quer dizer melhor amiga, que é muito mais fofo”, disse Luana.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da loira. "É uma peça de teatro, gente. Só isso. Não é namorada dela na vida real", escreveu um usuário. "Essa aí quer aparecer de qualquer jeito", comentou outra. "Sem comentários", comentou mais um.

Vale lembrar que, em julho desse ano, a apresentadora veio a publico explicar o motivo de ter terminado com o fotógrafo Lucas Bittencourt, de 33 anos, com que se relacionou durante cerca de quatro anos.

