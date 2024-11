MC Mirella desabafa e diz que convidou os pais a sair de casa

MC Mirella usou as redes sociais para compartilhar com os fãs um problema que tem enfrentado com seus pais. A cantora inclusive revelou que precisou expulsar seus genitores de casa porque não estava mais conseguindo dividir o mesmo ambiente que eles.

Além disso, Mirella contou que estava tendo dificuldade até mesmo de receber seus amigos em casa. "Pedi para os meus pais saírem de casa agora porque não quero mais morar junto, está passando dos limites", declarou.

No entanto, ela ainda acrescentou: "Já passei diversas vergonhas, queria pedir desculpas para as pessoas que foram na minha casa e já passaram por isso. Tento sempre apaziguar. A primeira coisa que falo para as pessoas que vão à minha casa é: 'Por favor, ignore se acontecer uma situação chata'".

Contudo, a cantora ainda disse: "Isso está no meu limite, não aguento mais. Diversas pessoas se afastaram de mim por conta dos meus pais. Meu pai já é mais tranquilo, na dele, mas a minha mãe é uma coisa que não tem condições. Ela é muito difícil".

Por fim, MC Mirella desabafou: "Não quero mais morar junto porque está passando dos limites. Sou uma pessoa tranquila, de boa, tento ser uma pessoa boa para as pessoas que estão ao meu lado". "Não sou perfeita e sei que como filha sou uma pessoa maravilhosa. Ouvir isso adoece, sim, quero ficar sozinha agora".