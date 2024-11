Namorada de Gui Vieira se pronuncia após suposta traição vir à tona

Victoria Odoricio quebrou o silêncio e decidiu dar a sua versão da história, após Fernanda Campos acusar Gui Vieira e trair sua namorada. A influenciadora usou as redes sociais para desabafar e ainda revelou que toda a situação a fez desenvolver uma paralisia.

No relato, Victoria explica: "Tive uma paralisia facial por conta da ansiedade e estresse. Um lado do meu rosto não se mexe. Tive que recorrer ao hospital após ser bombardeada de tantas informações falsas. Foi desesperador". "Eu decidi aparecer, mesmo torta, pra dizer que estou cansada, pra dizer que dói e que tudo isso é muito pesado, o que ela anda fazendo, falando do meu namorado e do meu relacionamento".

Em seguida, a namorada de Gui Vieira ainda disse: "Tô recebendo hate, gente indo nos meus vídeos com o Guilherme, nas minhas fotos sozinha e falando que sou corna". Contudo, ela ainda questionou: "Fernanda, se você fala tanto de mulher pra mulher, em que mulher você está pensando? Consegue pensar e ter essa empatia de pensar que alguém do outro lado, que sou eu, que estou sendo o alvo disso tudo? Gente, desculpa, eu não queria chorar aqui. Mas, assim, é um assunto muito pesado para mim".

Além disso, ela disse: "O tanto que a gente fala sobre respeito, sororidade e, realmente, poucas pessoas fazem isso. Primeiro que o relacionamento é meu, não cabe a ela se foi antes ou depois. Segunda coisa, a sexualidade do Guilherme: eu não entendo qual é o problema. Se o Guilherme é um homem hétero e em algum momento ele se interessou por uma mulher trans, ela é uma mulher, como eu, como ela [Fernanda Campos]".

Por fim, Victoria declarou: "Se ela é tão amiga dela [Maju], não sei qual foi a insinuação que ela fez. Fernanda, eu não sei o que você quer tirar disso tudo. Se você puder, por favor, não tocar mais no meu nome, no nome do meu namorado e no meu relacionamento, porque não cabe a você, eu vou te agradecer muito. De coração, não aguento mais".