Lucas Lima pode ter apartamento leiloado por dívida

O Lucas Lima está correndo um grande risco de ter o seu apartamento leiloado. O músico teria deixado de pagar e acumulado a mensalidade do condomínio em que reside. Além da música, o violinista é conhecido também por seu casamento com Sandy, que chegou ao término em setembro de 2023.

De acordo com informações do jornalista Alessandro Lo-bianco, o músico acumulou dívida referente a seis meses não pagos de condomínio. O valor total é de R$ 2,7 mil. Durante a exibição do programa "A Tarde É Sua", da Rede TV!, o jornalista ainda revelou que o músico talvez não esteja ciente da dívida.

Além disso, de acordo com as informações, a Justiça não consegue encontrar e intimar Lucas Lima. Mediante a situação, o condomínio solicitou que, caso o artista continue sem ser localizado, o apartamento seja penhorado e vá a leilão.

Vale lembrar que, o músico foi visto, na última sexta-feira (15), com o filho, Theo, de 10 anos, curtindo o show de Linkin Park, no Allianz Parque. O momento de lazer foi compartilhado pelo artista nas redes sociais. Nas imagens, Theo aparece sobre os ombros do pai.

“É pra isso que eu treino! De novo o universo me obrigando a usar a palavra ‘vibe’… Assistir ao show da minha banda favorita da adolescência com meu filho na cacunda… bah vidão, tu é muito tri. Agora são só memórias, quiroprata e dorflex”, escreveu ele.