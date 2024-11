Apresentadora Ana Luiza Guimarães, do JN, entra na mira de golpistas - (crédito: Reprodução TV Globo )

Apresentadora do Jornal Nacional, a jornalista Ana Luiza Guimarães compartilhou recentemente que foi alvo de criminosos que tentaram aplicar um golpe nela. Segundo a âncora do JN, a tentativa de golpe envolvia a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Neste tipo de golpe, os golpistas entram em contato com as vítimas e informam sobre o suposto processo de suspensão da CNH. Além disso, afirmam que para o documento não ser bloqueado é necessário acessar um link. A vítima então é direcionada para um site que gera um falso boleto e a quantia paga vai direto para os criminosos envolvidos no golpe.

Este tipo de golpe foi noticiado no Jornal Nacional e, logo após a exibição da reportagem, Ana Luiza Guimarães revelou que por pouco não virou uma das vítimas. "Eu recebi essa mensagem por SMS, mas eu não tenho CNH. Eu nunca tirei CNH, então ela não pode ser suspensa", disse a jornalista.

Por fim, o colega de bancada, William Bonner, deixou um alerta aos telespectadores para que não caiam neste golpe: "Então tem que ficar atento", completou o apresentador. Nas redes sociais, diversos internautas revelaram que foram alvos da tentativa do mesmo golpe.

“Eu também recebi e também não tenho CNH”, comentou uma seguidora. “Minha sogra também recebeu e já estava com o link aberto, sendo que nem CNH ela tem”, disse outro, avisando que alertou a sogra sobre o golpe. “Fizeram comigo e nem tenho CNH”, comentou mais uma internauta.