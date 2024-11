Cariúcha detona vocal de Zezé Di Camargo: "não canta mais"

A Cariúcha não para de causar no mundo das celebridades. Sem papas na língua, a apresentadora do programa "Fofocalizando", do SBT, detonou Zezé Di Camargo após comentar sobre qual artista gostaria de curtir uma apresentação no final de ano.

No entanto, a beldade precisou escolher apenas uma opção entre Roberto Carlos, Gusttavo Lima e Zezé Di Camargo. A resposta foi imediata: 'Gusttavinho', disse a ex-A Fazenda. Na sequência, além de desmerecer o sertanejo, a famosa insinuou que estaria enjoada de Roberto Carlos.

“Roberto eu adoro as músicas, mas todo ano é a mesma coisa. O Gusttavinho é inédito. O Zezé, ele não tá cantando mais, só se ele meter um playback. Ele perdeu a voz. Então playback por playback, eu escolho o Gustavinho", disparou a eterna Garota da Laje.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da apresentadora. "Quem é Cariúcha perto do Zezé. Independente de cantar ou não, é um dos maiores do sertanejo, e um grande compositor.", "Fui no show do Zezé aqui em Vitória. Ele ainda canta e canta muito. As pessoas pegam clips da internet e colocam como verdade absoluta.", "Só disse a verdade!"

Após receber inúmeras críticas na web, Zezé se pronunciou. "É a maldade das pessoas. A internet hoje é um mundo sem dono. Em 2010, eu confessei que fiz uma cirurgia nas cordas vocais pois achei que ser verdadeiro seria interessante. Conheço 20 cantores que fizeram a cirurgia que eu fiz”, disse ele.