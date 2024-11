Andressa Urach x Juju Ferrari: Vídeo mostra como briga começou

A Andressa Urach precisou costurar o rosto após sair ensanguentada de uma festa promovida por Andson Simão, empresário de Urach, em São Paulo, na última segunda-feira (25). Durante o evento, a produtora de conteúdo adulto promoveu um barraco ao lado de Juju Ferrari.

No entanto, de acordo com as imagens, quem começou com a briga teria sido Andressa Urach. Após cuspir por duas vezes em sua rival , Juju revidou arremessando uma taça de vinho em direção a sua cabeça. A briga só não tomou uma proporção ainda maior porque os seguranças impediram.

Desde o último desentendimento que rolou entre as duas, na festa de aniversário da atriz pornô, o clima permanece tenso entre elas. Vale ressaltar que, de acordo com fontes próximas a Urach, a beldade irá passar por exame de “corpo de delito” e abrirá queixa crime por agressão contra Juju Ferrari.

Em seu perfil do Instagram, Urach mostrou como ficou o seu rosto. Enquanto aguardava atendimento médico, a beldade disse que faria a tatuagem de uma cruz no rosto 'em homenagem a Jesus Cristo'. Além disso, Andressa chegou a ameaçar a rival e afirmou que, 'o que é dela está guardado.

Vale lembrar que, em outubro deste ano, Andressa Urach e Juju Ferrari se desentenderam durante o aniversário da produtora de conteúdo adulto. Juju foi expulsa do local e desde então os atritos permanecem entre as beldades.