Ana Paula Minerato rompe silêncio após ter áudio racista vazado

A Ana Paula Minerato rompeu o silêncio após vazarem supostas declarações racistas, na madrugada da última segunda-feira (25). Durante uma conversa com o rapper Kt Gomez, a sambista questionou ele ter ficado com a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca.

De acordo com o jornalista Lucas Pasin, Ana Paula disse estar se sentindo "péssima". Entretanto, a beldade limitou-se a responder mais questões a respeito do episódio. Vale lembrar que, no áudio vazado, a loira usa termos pejorativos para se referir ao cabelo e à pele da cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca.

Quem também se pronunciou foi o rapper Kt Gomez, com quem a loira conversava em meio as declarações polêmicas. Nas redes sociais, ele afirmou que descobriu que Minerato ligou para a sua mãe ao perceber a proporção que a notícia tomou: “Ela ligou para minha mãe pela manhã. Não sei o que elas conversaram, mas minha mãe me disse que ela tinha ligado. Eu e a Ana Paula já não nos falamos mais”.

Vale lembrar que, com a repercussão do caso, a situação só piorou para Ana Paula. Aescola de samba Gaviões da Fiel desligou a beldade do posto de musa de bateria da agremiação. Na ocasião, ela iria representar a escola no Carnaval de 2025.

Além disso, a modelo e ex-A Fazenda também não fará mais parte do elenco de apresentadores do grupo Bandeirantes. A decisão foi tomada após uma longa reunião com a diretoria da emissora. No grupo, ela comandava uma atração diária na rádio Band FM.