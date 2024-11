Jurada do ‘Masterchef México’ é sequestrada durante entrevista

Zahie Téllez, jurada do Masterchef México, deixou o público em choque, no último sábado (23). Isso porque a chef de cozinha estava participando de uma entrevista ao vivo, ao lado do marido, através do zoom, quando o casal foi sequestrado dentro de casa.

No entanto, ela e seu companheiro Alberto Escobar, foram surpreendidos ao ver os criminosos armados. Os sequestradores interromperam a entrevista e encerraram a transmissão ao vivo, para dar continuidade ao crime.

Contudo, após o susto, os apresentadores do programa, acionaram as autoridades e notificaram sobre o sequestro do casal. Um tempo depois, a Secretaria de Segurança e Proteção Cidadã de Morelos, no México, confirmou que os dois foram resgatados sem ferimentos.

Vale ressaltar que Zahie Téllez e Alberto Escobar foram localizados na zona norte da cidade de Cuernavaca, capital de Morelos. "Uma pessoa foi detida e conseguimos resgatar com vida e sem ferimentos as duas pessoas privadas de liberdade", revelou Miguel Ángel Urrutia, oficial responsável pelo caso.

Zahie Téllez ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Ela é conhecida como jurada do programa culinário MasterChef México. Além disso, a chef participa de várias iniciativas que promovem a culinária mexicana no mundo.