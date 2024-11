Secretaria de Justiça abre processo contra Ana Paula Minerato após áudios racistas

Após a repercussão dos áudios de Ana Paula Minerato, a Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania de São Paulo decidiu abrir um procedimento administrativo para apurar o conteúdo das mensagens supostamente enviadas pela modelo ao seu ex-companheiro.



Ocorre que nos áudios vazados, Ana Paula Minerato aparece visivelmente incomodada com a aproximação de seu ex-namorado e a cantora Ananda. Por conta disso, dispara várias palavras preconceituosas contra a artista.



Na troca de mensagens, ela declara ao rapper Kt Gomez: "Você gosta de mina do cabelo duro, de neguinha? Ali é neguinha, alguém ali, um pai ou a mãe veio da África, tá na cara". "Você estava fazendo o que o dia inteiro que você não postou nada?".

Em seguida, ela acrescenta: "Já sei, você foi encontrar com a Ananda, porque ela está em São Paulo. Ah, foi isso então. Você foi encontrar a com a Ananda, que você sumiu o dia inteiro". "Você foi o que? Você foi lá com&r ela aonde? Onde que você com&u ela? No hotel dela com o Melanina Carioca? Você foi lá? Ela e quem mais?"



Vale ressaltar que o processo foi aberto na última segunda-feira (25) pela Ouvidoria da Coordenadoria de Políticas para a População Negra (CPPN). Eles ainda informaram que irão notificar as partes envolvidas garantindo o direito de apresentação de defesa preliminar".





