Marido de Carlinhos Maia revela ter sido roubado por um funcionário

Lucas Guimarães usou as redes sociais para desabafar com seus seguidores, após ser roubado por um funcionário que trabalhava na sua casa. O marido de Carlinhos Maia ainda revelou que não consegue mais confiar em ninguém após o episódio.

No entanto, durante o relato, o influenciador declarou: “Eu fui roubado por uma pessoa que trabalha comigo. Tem coisa que a gente fica tão decepcionado, né? Eu tô numa fase de não confiar em ninguém, só confio em Deus”.

Contudo, em seguida ele ainda acrescentou: “A pessoa que trabalhava comigo, com a equipe, envolvendo dinheiro… Será que vai? Começo a achar que, ao invés de estar jogando no nosso time, está jogando contra a gente".

Além disso, o marido de Carlinhos Maia disse: "Isso é muito triste. E eu venho pedindo a Deus discernimento e que Ele tire as pessoas que não têm o propósito de vida igual ao meu. Que, ao invés de ajudar, pode atrapalhar. Você sabia que até um amigo pode atrapalhar o sonho seu?”

Por fim, Lucas Guimarães pontuou: “Grandes decisões requer grandes reflexões. E eu tô muito assim, colocando os pés no chão. É basicamente isso. Vocês são melhores que muitos parentes e melhores que muitos amigos. Vocês estão mais em cima nas minhas prioridades. Além do mais, gosto de dar valor a quem me dá valor".