Patrícia Ramos massacra Ana Paula Minerato após ato racista: 'Otária'

A Patrícia Ramos demonstrou toda a sua indignação com o ato racista da ex-apresentadora da Band, Ana Paula Minerato, na última terça-feira (26). Após a loira se pronunciar e revelar que sofreu com um relacionamento tóxico, a influenciadora comentou sobre as declarações.

Em seu perfil da rede X, antigo Twitter, Patrícia Ramos disparou o que pensou ao ter conhecimento do caso: "Os áudios da Ana Paula Minerato fizeram meu sangue ferver. Sério! Não tem conversa, não existe diálogo com esse tipo de gente, se é que podemos chamar assim", escreveu ela.