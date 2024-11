Samara Felippo detona Ana Paula Minerato e critica rapper em áudio racista

A Samara Felippo se manifestou, nesta quarta-feira (27), sobre o episódio envolvendo as falas racistas de Ana Paula Minerato. Em seu perfil do Instagram, a atriz recriminou o ato e se dirigiu à ex-apresentadora da Band como 'racista'.

"Estou aqui esperando para buscar minha filha na escola, pensando se eu faço ou não um vídeo em relação a esse absurdo que a gente acordou hoje ouvindo, nesses áudios dessa menina, que eu não quero nem ficar falando o nome, dessa racista, que é assim que se chama", iniciou ela.

E seguiu: "É ruim, é tão profundo, são tantas camadas ali, mas tem uma coisa que me chamou atenção. Eu não sei quem é esse cara, na verdade. A Ananda [a moça que foi alvo das ofensas de Ana Paula Minerato] eu conheço e sou fã", frisou ela.

Na sequência, Samara ressaltou que o rapper em nenhum momento recriminou as falas da ex. "Esse cara não sei quem é mas, em nenhum momento, se fala que ele não fala nada no vídeo. Ele só fala 'você acha que está certo?', aí ela corta ele várias vezes, mas em nenhum momento ele se coloca como uma pessoa antirracista e fala: 'ô, querida, isso é racismo!'", comentou a atriz.

"O que eu quero dizer é: incomode, intervenha, brigue, acuse e denuncie um racista! Não dá mais!!! 2024 quase 2025. NÃO DÁ! Quantas Mineratos ainda existem por aí? Com milhões de racistas seguidores? Não sei qual o propósito dele nesses áudios vazados. Expor o racismo, se vingar dela...", concluiu.