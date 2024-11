Equipe de Viih Tube rompe silêncio sobre internação de Ravi

Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer precisou passar por uma cirurgia, no último domingo (24) e está internado, em uma unidade semi-intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O bebê nasceu no dia 11 deste mês.

A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira. No entanto, ainda não se sabe o que motivou o procedimento cirúrgico e a internação da criança. A assessoria da artista revelou: "Realmente o Ravi está internado, mas a Viih Tube e o Eliezer não irão se pronunciar".

Além disso, a nota enviada à imprensa acrescenta: "Estão (Eliezer e Viih Tube) totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações para a rápida recuperação do filho".

Vale lembrar que após o parto do filho, Viih Tube usou as redes sociais para revelar que o nascimento de Ravi foi um pouco complicado. "Foram 19 horas de trabalho ativo de trabalho de parto, eu dilatei os 10 cm, na fase do expulsivo virou uma cesária de emergência".

Contudo, alguns dias após receber alta, a influenciadora também precisou voltar ao hospital e ficar internada alguns dias. Na época, ela foi diagnosticada com atonia uterina, uma complicação séria que pode causar hemorragia com risco de vida e precisou fazer transfusões de sangue.