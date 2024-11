Ana Furtado entrega negociação de Boninho com SBT

Ana Furtado revela futuro do marido no SBT - (crédito: Reprodução Instagram )

Vai ou não vai? Os rumores de que Boninho estaria em negociação com a emissora do eterno Silvio Santos, o SBT, aumentaram, na última quarta-feira (27). Durante uma entrevista, o ex-diretor do BBB desconversou do assunto, mas Ana Furtado, sua esposa, disparou que 'pintou um interesse'.

Entretanto, a conversa com o jornalista Marcos Bulques aconteceu durante a gravação do especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos, na TV Globo, no Allianz Parque, na capital paulista. Boninho disse não saber o que seria do seu futuro profissional.

“Eu não sei ainda o que vou fazer, estou pensando ainda. Todo mundo fala muita coisa mas estou pensando”. Boninho também foi questionado sobre um possível projeto para a sua esposa na emissora. No entanto, o famoso desconversou.

“Isso acho que não. Não tenho a mínima ideia, não sei”, disse. Já Ana Furtado negou que esteja indo para o horário no lugar de Regina Volpato, que está de saída do SBT: "Não, não é verdade. Nunca houve um convite, mas não é que não exista o interesse”, disparou ela.

Vale lembrar que, o contrato de Boninho, o famoso Big Boss, com a rede Plim Plim vai até o final do ano, quando ele deixa o cargo após 40 anos dentro da emissora.